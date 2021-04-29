Приёмным родителям Иркутской области вручат премии губернатора

В этом году 50 тысяч рублей получат 8 человек



В Иркутской области по итогам конкурса восемь опекунов и приёмных родителей получат премии губернатора. Всего в 2021 году конкурсная комиссия рассмотрела 35 заявок. Размер премии составляет 50 тысяч рублей.



В номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности» лучшими признаны Галина Табитуева из Нукутского района и Зинаида Яковлева из Осинского района. В номинации «За успехи в творческой деятельности» – Елена Иванова из Усть-Илимска и Елена Тетерина из Усолья-Сибирского, в номинации «За высокие достижения в спорте» – Ирина Перегудова из Иркутска и Елена Андреева из Аларского района, в номинации «За активную общественную работу» – Пётр Литвинов из Эхирит-Булагатского района и Жанна Салова из Жигаловского района.



Премии губернатора Иркутской области учреждены в 2014 году и вручаются опекунам (попечителям), приёмным родителям, не менее двух лет воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые за этот период достигли особых успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также участвующие в общественной жизни. Планируется, что награждение победителей состоится в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства». Мероприятие пройдёт в Иркутске с 12 по 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

