В этом году 50 тысяч рублей получат 8 человек
В Иркутской области по итогам конкурса восемь опекунов и приёмных родителей получат премии губернатора. Всего в 2021 году конкурсная комиссия рассмотрела 35 заявок. Размер премии составляет 50 тысяч рублей.
В номинации «За успехи в интеллектуальной деятельности» лучшими признаны Галина Табитуева из Нукутского района и Зинаида Яковлева из Осинского района. В номинации «За успехи в творческой деятельности» – Елена Иванова из Усть-Илимска и Елена Тетерина из Усолья-Сибирского, в номинации «За высокие достижения в спорте» – Ирина Перегудова из Иркутска и Елена Андреева из Аларского района, в номинации «За активную общественную работу» – Пётр Литвинов из Эхирит-Булагатского района и Жанна Салова из Жигаловского района.
Премии губернатора Иркутской области учреждены в 2014 году и вручаются опекунам (попечителям), приёмным родителям, не менее двух лет воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые за этот период достигли особых успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также участвующие в общественной жизни. Планируется, что награждение победителей состоится в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства». Мероприятие пройдёт в Иркутске с 12 по 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Приёмным родителям Иркутской области вручат премии губернатора
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