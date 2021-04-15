Пока вакцины от коронавируса поставило не так много людей
Во вторник, 13 апреля, на государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступило 16 800 доз комбинированной векторной вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от коронавирусной инфекции. Вакцина будет доставлена в ближайшее время по городским поликлиниками и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации, сообщили в минздраве Бурятии.
До конца апреля в республику поступит ещё 18 тысяч доз. Ранее, в апреле вакцина поступала небольшими партиями по 1 500 – 3 500 доз. В связи с этим жителя республики испытывали некие трудности с записью на вакцинацию.
- Поставка вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На 14 апреля первым компонентом привито 55 202 человек (примерно 5% населения). Закончили вакцинацию 41 194 человек.
По республике развёрнуто 51 пункт вакцинации: 13 пунктов по Улан-Удэ и 38 пунктов в районах.
40% жителей Бурятии хотят привить от коронавируса к июню
Общество, Фото:
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