В селе в Бурятии открылся спортивный зал

На открытии спортзала провели соревнования



8 апреля в Доме культуры села Зырянск в Прибайкальском районе Бурятии был открыт спортивный зал. Здесь сразу же провели соревнования по гиревому спорту, сообщает группа «Прибайкалье-инфо. 24/7».



Глава района Сергей Семенов вручил сертификат на 10 тысяч рублей для приобретения спортинвентаря.



