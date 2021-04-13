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В селе в Бурятии открылся спортивный зал

В селе в Бурятии открылся спортивный зал
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На открытии спортзала провели соревнования

8 апреля в Доме культуры села Зырянск в Прибайкальском районе Бурятии был открыт спортивный зал. Здесь сразу же провели соревнования по гиревому спорту, сообщает группа «Прибайкалье-инфо. 24/7».

Глава района Сергей Семенов вручил сертификат на 10 тысяч рублей для приобретения спортинвентаря.

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