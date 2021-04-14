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В Бурятии объявлен конкурс ландшафтного дизайна для дацана

В Бурятии объявлен конкурс ландшафтного дизайна для дацана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дизайнеров просят оказать помощь Иволгинскому дацану

В Бурятии руководство Иволгинского дацана приняло решение объявить конкурс для ландшафтных дизайнеров на проект дизайна монастырской территории.

- Дорогие дизайнеры, ваши творческие идеи могут быть воплощены на практике сейчас, когда идёт возведение главного соборного храма - Согчен дугана и меняется облик всей территории дацана. Такой проект, реализованный в достаточно короткие сроки, может стать курсовой или дипломной работой для молодых дизайнеров или будет предметом престижа для уже известных специалистов. Он также навсегда останется в памяти верующих и гостей центра российского буддизма, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

Заявки на конкурс направляются с пометкой «Ландшафтный дизайн» по электронной почте datsan.buryatia@yandex.ru до 20 апреля. Затем с конкурсантами встретится Ширээтэ-лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, чтобы рассказать о пожеланиях и требованиях к будущему проекту. Претенденты смогут предложить свои работы в мае-июне этого года.

- Мы уверены, что талантливые и амбициозные дизайнеры, как уже работающие в профессии, так и начинающие, воспользуются этим шансом, чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе и одновременно оказать помощь дацану, – заявило руководство дацана.
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