Дизайнеров просят оказать помощь Иволгинскому дацану
В Бурятии руководство Иволгинского дацана приняло решение объявить конкурс для ландшафтных дизайнеров на проект дизайна монастырской территории.
- Дорогие дизайнеры, ваши творческие идеи могут быть воплощены на практике сейчас, когда идёт возведение главного соборного храма - Согчен дугана и меняется облик всей территории дацана. Такой проект, реализованный в достаточно короткие сроки, может стать курсовой или дипломной работой для молодых дизайнеров или будет предметом престижа для уже известных специалистов. Он также навсегда останется в памяти верующих и гостей центра российского буддизма, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Заявки на конкурс направляются с пометкой «Ландшафтный дизайн» по электронной почте datsan.buryatia@yandex.ru до 20 апреля. Затем с конкурсантами встретится Ширээтэ-лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, чтобы рассказать о пожеланиях и требованиях к будущему проекту. Претенденты смогут предложить свои работы в мае-июне этого года.
- Мы уверены, что талантливые и амбициозные дизайнеры, как уже работающие в профессии, так и начинающие, воспользуются этим шансом, чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе и одновременно оказать помощь дацану, – заявило руководство дацана.
В Бурятии объявлен конкурс ландшафтного дизайна для дацана
Общество, Фото:
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