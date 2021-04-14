В Бурятии объявлен конкурс ландшафтного дизайна для дацана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дизайнеров просят оказать помощь Иволгинскому дацану



В Бурятии руководство Иволгинского дацана приняло решение объявить конкурс для ландшафтных дизайнеров на проект дизайна монастырской территории.



- Дорогие дизайнеры, ваши творческие идеи могут быть воплощены на практике сейчас, когда идёт возведение главного соборного храма - Согчен дугана и меняется облик всей территории дацана. Такой проект, реализованный в достаточно короткие сроки, может стать курсовой или дипломной работой для молодых дизайнеров или будет предметом престижа для уже известных специалистов. Он также навсегда останется в памяти верующих и гостей центра российского буддизма, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.



Заявки на конкурс направляются с пометкой «Ландшафтный дизайн» по электронной почте datsan.buryatia@yandex.ru до 20 апреля. Затем с конкурсантами встретится Ширээтэ-лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, чтобы рассказать о пожеланиях и требованиях к будущему проекту. Претенденты смогут предложить свои работы в мае-июне этого года.



- Мы уверены, что талантливые и амбициозные дизайнеры, как уже работающие в профессии, так и начинающие, воспользуются этим шансом, чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе и одновременно оказать помощь дацану, – заявило руководство дацана.

