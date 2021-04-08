У Ромашки были сломаны лапы
В начале апреля к ветеринарным докторам в посёлке Забайкальск обратился мужчина за срочной помощью. Его кошка по кличке Ромашка упала с седьмого этажа.
- Врачи оказали экстренную помощь. В первую очередь – медикаментозную, то есть поставили инъекции для обезболивания. После животное привели в чувства. При пальпации были выявлены два перелома передней и задней конечностей, - рассказала начальник станции Алиса Сафронова.
Как сообщили в пресс-службе Госветслужбы Забайкальского края, ветдоктора наложили гипс. Назначили обезболивающие уколы, антибиотики и препарат для лечения опорно-двигательного аппарата.
- В моей практике подобных случаев не так много, чаще всего кошки остаются живыми. Вообще, всё зависит от падения. Если животное просто выпало из окна и упало на землю, то большая вероятность его спасти. А вот если в момент падения животное ударялось об козырьки балконов или кондиционеры, то в этом случае возможность спасти питомца не велика, - добавила Алиса Сафронова.
В Забайкалье спасли кошку, выпавшую с седьмого этажа
Общество, Фото:
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