В Забайкалье спасли кошку, выпавшую с седьмого этажа

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкалья

У Ромашки были сломаны лапы



В начале апреля к ветеринарным докторам в посёлке Забайкальск обратился мужчина за срочной помощью. Его кошка по кличке Ромашка упала с седьмого этажа.



- Врачи оказали экстренную помощь. В первую очередь – медикаментозную, то есть поставили инъекции для обезболивания. После животное привели в чувства. При пальпации были выявлены два перелома передней и задней конечностей, - рассказала начальник станции Алиса Сафронова.



Как сообщили в пресс-службе Госветслужбы Забайкальского края, ветдоктора наложили гипс. Назначили обезболивающие уколы, антибиотики и препарат для лечения опорно-двигательного аппарата.



- В моей практике подобных случаев не так много, чаще всего кошки остаются живыми. Вообще, всё зависит от падения. Если животное просто выпало из окна и упало на землю, то большая вероятность его спасти. А вот если в момент падения животное ударялось об козырьки балконов или кондиционеры, то в этом случае возможность спасти питомца не велика, - добавила Алиса Сафронова.

