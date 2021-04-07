Первым аппарат поднял образец байкальской губки с глубины 120 метров
На Байкале проведено тестирование подводного телеуправляемого аппарата, сообщили в Лимнологическом институте Сибирского отделения РАН.
Среднеразмерный телеуправляемый аппарат был приобретён для детального изучения и опробования подводной части Байкала, недоступной для водолазных работ. Этот аппарат позволяет в режиме реального времени вести видеосъёмку и отбор образцов.
Аппарат рассчитан на работу до глубины в 200 метров.
Во время тестирования штатные манипуляторы подводного телеуправляемого аппарата подняли образец байкальской губки с глубины 120 метров.
- Несмотря на вечернее время (17-18 часов) и наличие снежного покрова на льду озера, видеокамеры зафиксировали проникновение солнечного света до глубины в 67 метров, - сообщили представители Лимнологического института СО РАН.
В дальнейшем планируется доработка различных манипуляторов, способных отбирать и фиксировать биологические и геологические образцы.
Помимо «точечного» отбора образцов, аппарат будет использоваться для сплошного картирования подводных растительных ландшафтов Байкала. Интерпретировать полученные изображения будут методами нейронных сетей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте на Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп.
Глубины Байкала, недоступные водолазам, изучит подводный аппарат
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