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Глубины Байкала, недоступные водолазам, изучит подводный аппарат

Глубины Байкала, недоступные водолазам, изучит подводный аппарат
Общество, 
Первым аппарат поднял образец байкальской губки с глубины 120 метров

На Байкале проведено тестирование подводного телеуправляемого аппарата, сообщили в Лимнологическом институте Сибирского отделения РАН.

Среднеразмерный телеуправляемый аппарат был приобретён для детального изучения и опробования подводной части Байкала, недоступной для водолазных работ. Этот аппарат позволяет в режиме реального времени вести видеосъёмку и отбор образцов.

Аппарат рассчитан на работу до глубины в 200 метров.

Во время тестирования штатные манипуляторы подводного телеуправляемого аппарата подняли образец байкальской губки с глубины 120 метров.

- Несмотря на вечернее время (17-18 часов) и наличие снежного покрова на льду озера, видеокамеры зафиксировали проникновение солнечного света до глубины в 67 метров, - сообщили представители Лимнологического института СО РАН.

В дальнейшем планируется доработка различных манипуляторов, способных отбирать и фиксировать биологические и геологические образцы.

Помимо «точечного» отбора образцов, аппарат будет использоваться для сплошного картирования подводных растительных ландшафтов Байкала. Интерпретировать полученные изображения будут методами нейронных сетей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте на Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп.

Байкал ученые
 
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