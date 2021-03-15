На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

Байкальский телескоп станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики
На дне озера Байкала в Иркутской области запустили нейтринный телескоп – крупнейший в Северном полушарии. Запускал установку министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Старт исследований нейтрино на Байкале - одно из центральных событий Года науки и технологий в России, сообщает минобрнауки.
- Здесь, на Байкале, в уникальном месте, развивается наука мирового уровня – наши лучшие научные институты, университеты, в том числе и региональные, объединили усилия в проекте Байкальский глубоководный нейтринный телескоп, - отметил глава минобрнауки России Валерий Фальков на торжественной церемонии запуска.
- Байкальский нейтринный телескоп — это уникальный международный проект. И нам необходимо вовлекать в него образовательно-научный потенциал Иркутской области. Для молодых учёных, которых беспокоит сохранение озера Байкал, работа в этом проекте может стать серьёзным практическим опытом. Иркутск сегодня становится центром фундаментальной науки, и мы заинтересованы, чтобы научный потенциал оставался в регионе, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В мероприятии также приняли участие директор Объединенного института ядерных исследований (город Дубна) Григорий Трубников, директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт.
Уникальный телескоп
Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации BAIKAL-GVD. В состав соисполнителей проекта Baikal-GVD входят Институт ядерных исследований РАН, Иркутский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет. Участниками проекта являются Институт экспериментальной и прикладной физики Чешского Технического Университета (Чехия), Факультет математики, физики и информатики Комениус Университета (Словакия), EvoLogiсs Gmbh (Германия), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences (Польша).
В этом году с введением в строй восьмого кластера телескопа установка догонит по объёму телескоп IceCube на Южном полюсе. В перспективе планируется создание детектора объёмом один кубический километр.
Нейтрино позволит прочитать историю Вселенной
Телескоп будет способствовать обнаружению источников нейтрино сверхвысоких энергий.
Кроме того, байкальский телескоп станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.
Нейтрино – это частица, которая позволит прочитать историю Вселенной и узнать, что в ней происходило миллионы и даже миллиарды лет назад. Инструментом для реконструкции рождения и развития галактики станут именно байкальские нейтрино.
Преимущества Байкала
Озеро Байкал обладает рядом преимуществ. Уникальная прозрачность байкальской воды позволяет определять направление нейтрино с наилучшей точностью. Глубина важна для защиты установки от света, оставляемого атмосферными мюонами. Толщина льда, которым озеро покрыто в течение февраля и марта, позволяет осуществлять сборку элементов глубоководного телескопа в зимний период со льда, что упрощает монтаж новых детекторов.
На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп
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