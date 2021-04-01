Собственнику выдано предостережение
Во время рейдового осмотра участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Хоринском районе Бурятии, Россельхознадзором выявлено нарушение.
Участок на площади 27879 кв. метров зарос сорной растительностью.
Должностным лицом собственнику надела выдано предостережение о недопустимости нарушений требований закона, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собственнику выдано предостережение
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов
В конкурсе участвовали более тысячи детей
Возбуждено уголовное дело
Сотрудники заповедника также сдают на переработку стеклянные бутылки и банки, бумагу и картон и др.
Из семян получат семена и высадят в питомнике
Тираж составит 1000 экземпляров
Закрыта ледовая дорога возле Ильинки
В Тункинском нацпарке обитает более трёхсот видов пернатых
Он уверен, что выходцы из Бурятии могут приносить пользу родной республике
Каким будет ледовый городок-2021, выбрали уже в марте
Регион возвращается к обычному ритму жизни
В колонии устроили литературную гостиную
Полигоны чистят от сухой травы
Плитку строители укладывали во время холодов