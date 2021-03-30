За сутки выявили более 50 больных
За сутки установлено 54 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 050 человек.
За последние сутки 59 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39 465 человек.
Болезнь унесла жизни 797 забайкальцев. За последние сутки от коронавируса умер один человек.
В моногоспиталях региона 57 человек находятся в тяжёлом состоянии, 25 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщается на сайте краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сегодня была превышена отметка в 36 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии.
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 41 тысячу
Общество, Фото:
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