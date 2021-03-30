Коронавирус в Бурятии взял рубеж в 36 тысяч случаев

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 53 человек. Из них 41 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.
Заболеваемость продолжает своё падение. Сегодняшний показатель прироста – минимальный за долгое время. Зимой ежедневно выявляли более 100 новых больных. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 заболевших. В 20-х числах марта начали фиксировать ещё меньшие цифры, которые ранее были только до второй волны коронавируса. На прошлой неделе впервые за долгий период суточный ежедневный прирост упал ниже отметки в 60 новых заражённых. Так, 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58, +59, накануне +56, а сегодня уже +53.
При этом сегодня в Бурятии была преодолена отметка в 36 тысяч. Общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 36 006. Из них 54% (19 087) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 34 300 человек, или 95%. Накануне вылечились 64 пациента.
Летальные исходы происходят ежедневно. Накануне коронавирус унёс жизни трёх человек. Всего же в Бурятии умерли 782 больных ковидом.
Сегодня в стационарах республики лечатся 487 пациентов с коронавирусной инфекцией (днём ранее был 581). В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 17).
Занятость коечного фонда выросла до 72%.
Амбулаторное лечение проходят 437 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1177 человек.
С начала пандемии в Бурятии провели уже 900 958 исследований на коронавирус.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнка, приехавшая из Чехии, завезла в Бурятию британский штамм коронавируса. Он может быть на 70% заразнее обычного.