В Бурятии издали сборник стихов о родном крае

В издании рассказывается о Шибертуе



В улусе Шибертуй Бичурского района Бурятии издали сборник стихов под названием «Тоонто нютагаа магтанаб» («Восхваление родного края»), сообщает «Бичура-инфо. 24/7».



- Благодаря сплочённой совместной работе библиотеки, клуба и школы вышел в свет авторский сборник стихов поэтов малой родины, - прокомментировал глава поселения «Шибертуйское» Цырендондок Шоймполов.



Сборник создан по итогам поселенческого конкурса, проводимого сельским клубом. Библиотека Шибертуя провела работу по вёрстке и оформлению. В издании помогали директор школы и ТОС «Улан хада». Им объявлена благодарность.







