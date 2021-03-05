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В Бурятии издали сборник стихов о родном крае

В Бурятии издали сборник стихов о родном крае
Общество,  Фото:"Бичура-инфо"
В издании рассказывается о Шибертуе

В улусе Шибертуй Бичурского района Бурятии издали сборник стихов под названием «Тоонто нютагаа магтанаб» («Восхваление родного края»), сообщает «Бичура-инфо. 24/7».

- Благодаря сплочённой совместной работе библиотеки, клуба и школы вышел в свет авторский сборник стихов поэтов малой родины, - прокомментировал глава поселения «Шибертуйское» Цырендондок Шоймполов.

Сборник создан по итогам поселенческого конкурса, проводимого сельским клубом. Библиотека Шибертуя провела работу по вёрстке и оформлению. В издании помогали директор школы и ТОС «Улан хада». Им объявлена благодарность.



стихотворение поэзия
 
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