Иркутск примет международный книжный фестиваль

Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
Третий международный книжный фестиваль «КнигаМарт» пройдёт в Иркутске с 31 марта по 3 апреля. В нём примут участие российские писатели, критики, издатели, художники, искусствоведы и популяризаторы науки. Ключевой темой фестиваля станет «Новый человек в новое время».
Основная часть мероприятий – презентации книг, лекции, дискуссии и мастер-классы – состоится онлайн. Очные встречи пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Количество участников на них будет ограничено. Для тех, кто не сможет присутствовать на презентации, организуют трансляции и показы видеозаписей событий фестиваля. 22 марта на сайте knigamart.irklib.ru будет опубликована программа и откроется регистрация для участников.
- Несмотря на пандемию, по-прежнему актуальной остаётся любовь к книгам, хорошей литературе, желание встретиться с писателями, поэтами, актёрами и художниками. Мы пригласим к онлайн-общению наших творческих земляков, писателей из дальних городов и зарубежья, покажем красивые выставки и по максимуму сохраним книжную, интеллигентную, праздничную атмосферу «КнигаМарта», - отметила директор Иркутской областной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.
Каждый день фестиваля будет посвящён ощущению человека в окружающем его мире и способу общения с ним. «Вижу», «Слышу», «Говорю», «Чувствую» - темы четырёх дней «КнигаМарта».
- В первый день «Вижу» будет открытие нескольких интересных познавательных выставок и презентаций выставочных проектов. Во второй день «Слышу» мы больше будем говорить об аудиокнигах и новых книжных продуктах. Третий день «Говорю» покажет самых ярких авторов, а также раскроет для наших участников и гостей новые имена, на которые мы уже делаем «ставки». В четвёртый день «Чувствую» мы собрали самые эмоциональные мероприятия и уже ставшее традиционным вечернее книжное ток-шоу «Ночной Шмидт», - заявил директор региональной программы «КнигаМарта» Алексей Петров.
Напомним, в прошлом году мероприятие стало крупнейшим культурным событием года, и его посетили пять тысяч человек. Впервые фестиваль прошёл в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск примет международный книжный фестиваль
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