 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Иркутск примет международный книжный фестиваль

Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн

Третий международный книжный фестиваль «КнигаМарт» пройдёт в Иркутске с 31 марта по 3 апреля. В нём примут участие российские писатели, критики, издатели, художники, искусствоведы и популяризаторы науки. Ключевой темой фестиваля станет «Новый человек в новое время».

Основная часть мероприятий – презентации книг, лекции, дискуссии и мастер-классы – состоится онлайн. Очные встречи пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Количество участников на них будет ограничено. Для тех, кто не сможет присутствовать на презентации, организуют трансляции и показы видеозаписей событий фестиваля. 22 марта на сайте knigamart.irklib.ru будет опубликована программа и откроется регистрация для участников.

- Несмотря на пандемию, по-прежнему актуальной остаётся любовь к книгам, хорошей литературе, желание встретиться с писателями, поэтами, актёрами и художниками. Мы пригласим к онлайн-общению наших творческих земляков, писателей из дальних городов и зарубежья, покажем красивые выставки и по максимуму сохраним книжную, интеллигентную, праздничную атмосферу «КнигаМарта», - отметила директор Иркутской областной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Каждый день фестиваля будет посвящён ощущению человека в окружающем его мире и способу общения с ним. «Вижу», «Слышу», «Говорю», «Чувствую» - темы четырёх дней «КнигаМарта».

- В первый день «Вижу» будет открытие нескольких интересных познавательных выставок и презентаций выставочных проектов. Во второй день «Слышу» мы больше будем говорить об аудиокнигах и новых книжных продуктах. Третий день «Говорю» покажет самых ярких авторов, а также раскроет для наших участников и гостей новые имена, на которые мы уже делаем «ставки». В четвёртый день «Чувствую» мы собрали самые эмоциональные мероприятия и уже ставшее традиционным вечернее книжное ток-шоу «Ночной Шмидт», - заявил директор региональной программы «КнигаМарта» Алексей Петров.

Напомним, в прошлом году мероприятие стало крупнейшим культурным событием года, и его посетили пять тысяч человек. Впервые фестиваль прошёл в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск фестиваль книги литература
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
Общество, 01.03.2021
В настоящее время проект на стадии разработки
В Бурятии соревновались юные робототехники
В Бурятии соревновались юные робототехники
Общество, 01.03.2021
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
Общество, 01.03.2021
Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
В Бурятии проведут первенство по боксу
В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество, 01.03.2021
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
Общество, 01.03.2021
Победила команда Новоильинского агролицея
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
Общество, 01.03.2021
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество, 01.03.2021
В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
Общество, 01.03.2021
У водителей и директора фирмы, оказывавшей услуги, диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
Общество, 01.03.2021
Военнослужащим предстоит транспортировать боеприпасы под огнём «противника»
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Общество, 01.03.2021
Всего на чемпионат России по вольной борьбе в продаже будет 900 билетов
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
Общество, 01.03.2021
Соревнования выиграла команда из Аги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^