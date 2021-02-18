В Бурятии предупредили об угрозе схода лавин

На севере Байкала лавиноопасно



По данным Бурятского Гидрометцентра, с 08:00 18 февраля по 08:00 19 февраля в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.



Главное управление МЧС России по Бурятии призвало граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в этом районе.



Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы.





