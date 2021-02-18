На севере Байкала лавиноопасно
По данным Бурятского Гидрометцентра, с 08:00 18 февраля по 08:00 19 февраля в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин.
Главное управление МЧС России по Бурятии призвало граждан воздержаться от выходов на горные маршруты в этом районе.
Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы.
В Бурятии предупредили об угрозе схода лавин
Общество, Фото:
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