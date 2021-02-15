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В Иркутске водитель спас девочку от стаи собак

В Иркутске водитель спас девочку от стаи собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Стая собак окружила ребёнка

В Иркутске следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». 

Проверка проходит после публикации в СМИ о том, как стая собак окружила малолетнего ребенка. Помощь девочке оказал случайный водитель. Известно, что девочка не пострадала.

- В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.  
собака
 
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