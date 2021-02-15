В Иркутске водитель спас девочку от стаи собак



В Иркутске следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».





Проверка проходит после публикации в СМИ о том, как стая собак окружила малолетнего ребенка. Помощь девочке оказал случайный водитель. Известно, что девочка не пострадала.



- В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

