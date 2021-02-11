В Иркутской области в мясе диких животных выявляют смертельную инфекцию

Трихинеллез поражает и людей, и животных



В Иркутской области в 2020 году направлено 145 проб биологического материала (медведей, лис, волков) для проведения лабораторных исследований на трихинеллез. Выявлено 29 положительных проб (20%).



Трихинеллез — это паразитарная инфекция, поражающая людей и животных. Она встречается повсеместно. Для человека заболевание опасно потерей трудоспособности и летальным исходом. Возбудителем инвазии является нитевидный гельминт Trichinella spiralis. Форма его тела напоминает человеческий волос, окружённый плотной кутикулой. Длина самки до момента оплодотворения составляет 1,5 мм, после — 4,5 мм. Мужские особи не превышают в размерах 2,2 мм. Трихинеллез является природно-очаговой инвазией. Гельминты могут паразитировать в организме 57 животных — диких и домашних, они и становятся переносчиками инфекции. В их мышцах возбудитель трихинеллеза сохраняет инвазионные возможности годами.



Инфекция носит групповой сезонный характер. Болеют члены одной семьи, охотники. Восприимчивость к гельминтозу довольно высока. Патология развивается после употребления в пищу мяса. Формированию эндемических очагов по заражению трихинеллезом способствуют ошибки в ведении свиноводства, например, их свободный выгул, доступ грызунов и кошек в хлева, бродяжничество диких животных. Заболевание передаётся также и по пищевому пути. Инфекционными факторами могут стать домашний шпик, колбаса из свинины, бекон, окорок, сало и многое другое. Шансы заразиться возникают при недостаточной термической обработке продуктов. Передача инфекции от человека к человеку не зафиксирована: резервуаром инвазии является только заражённое животное.



Интенсивность инвазии в первые часы и сутки после внедрения паразитов в организм зашкаливает. Воспаление быстро распространяется на близлежащие ткани пищеварительного тракта. Ко второй неделе симптомы трихинеллеза у заражённого человека дополняются язвенными процессами в желудочно-кишечном тракте с некротическими явлениями, нередко — прободением органов гельминтами.



На стационарных рынках мясо перед реализацией проходит ветеринарный контроль. Непременно проводится трихинеллоскопия реализуемого продукта: если в нём выявляются личинки паразитов, продукт изымается из продажи и утилизируется в полном объёме. В местах несанкционированной торговли такого контроля нет.



Управление Россельхознадзора рекомендует в случае добычи медведя провести исследования мяса, для этого можно обращаться по тел. 8 (3952) 559-510 или 8 (3952) 559-511 для направления материала в ФГБУ «Иркутская МВЛ» для проведения лабораторных исследований на наличие возбудителя трихинеллеза.



Лабораторные исследования проводятся за счёт средств федерального бюджета безвозмездно для граждан и организаций, сообщает пресс-служба управления.

