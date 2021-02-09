Юные спортсменки Бурятии успешно выступили на соревнованиях в Казани и Москве
С 30 по 31 января в Казани прошёл первый этап открытых квалификационных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Грации - 2021». На турнир приехали участники из более 30 городов страны.
Отличные результаты на соревнованиях показали юные спортсменки из Улан-Удэ.
2-й юношеский разряд
1 место - Полина Торопова
3-й юношеский разряд
3 место - Эльвира Долгорова
Юный фигурист 2012 г.р. и старше
3 место - Лилия Степанова
Юный фигурист 2015 г.р.
2 место - Злата Козлова.
1 февраля команда улан-удэнского клуба фигурного катания «Сияние» успешно выступила в соревнованиях «Февральские снежинки» в Москве, пополнив копилку Бурятии 4 медалями.
2-й юношеский разряд
1 место – Полина Торопова
3-й юношеский разряд
2 место - Эльвира Долгорова
Юный фигурист
2 место - Марьяна Бутковская
3 место - Марьяна Шакирова
- Следует отметить, что все наши спортсменки показали хорошие результаты. Так, у Анастасии Потехиной во 2-м юношеском разряде 9 место из 23 возможных. У Алины Филипповой в разряде «Юный фигурист» сразу два 4 места. Софья Фёдорова также вошла в десятку сильнейших спортсменов соревнований, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Фигуристки Улан-Удэ завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»
Общество, Фото:
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