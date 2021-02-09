Фигуристки Улан-Удэ завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Юные спортсменки Бурятии успешно выступили на соревнованиях в Казани и Москве



С 30 по 31 января в Казани прошёл первый этап открытых квалификационных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Грации - 2021». На турнир приехали участники из более 30 городов страны.



Отличные результаты на соревнованиях показали юные спортсменки из Улан-Удэ.



2-й юношеский разряд

1 место - Полина Торопова



3-й юношеский разряд

3 место - Эльвира Долгорова



Юный фигурист 2012 г.р. и старше

3 место - Лилия Степанова



Юный фигурист 2015 г.р.

2 место - Злата Козлова.



1 февраля команда улан-удэнского клуба фигурного катания «Сияние» успешно выступила в соревнованиях «Февральские снежинки» в Москве, пополнив копилку Бурятии 4 медалями.



2-й юношеский разряд

1 место – Полина Торопова



3-й юношеский разряд

2 место - Эльвира Долгорова



Юный фигурист

2 место - Марьяна Бутковская

3 место - Марьяна Шакирова



- Следует отметить, что все наши спортсменки показали хорошие результаты. Так, у Анастасии Потехиной во 2-м юношеском разряде 9 место из 23 возможных. У Алины Филипповой в разряде «Юный фигурист» сразу два 4 места. Софья Фёдорова также вошла в десятку сильнейших спортсменов соревнований, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

