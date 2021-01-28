Жители Бурятии могут обратиться в военную прокуратуру по телефону доверия



Жители Бурятии могут обратиться по телефону доверия военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона 8(3012)43-69-14.



- По телефону доверия принимаются все обращения о нарушениях закона, в том числе со стороны должностных лиц воинских частей и учреждений. При обращении необходимо сообщить свои анкетные данные (ФИО), адрес места жительства и, по возможности, контактный номер телефона, а также изложить существо вопроса, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», - сообщили в военной прокуратуре.



Вместе с тем, можно направлять и письменные заявления военному прокурору Улан-Удэнского гарнизона по адресу: г. Улан-Удэ, улица Жердева, д. 9.

