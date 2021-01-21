В Улан-Удэ осуждённых учили работать с огнетушителем

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В следственном изоляторе прошёл День пожарной безопасности



В СИЗО-1 в Улан-Удэ для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания прошло мероприятие по пожарной безопасности.



- Сотрудник отдела режима и надзора группы по пожарной профилактике рассказал осуждённым об общих правилах пожарной безопасности, действиях при возникновении возгорания, а также о требованиях пожарной безопасности, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



После теоретической части осуждённых на практике научили, как правильно пользоваться порошковыми огнетушителями и индивидуальными фильтрующими самоспасателями.

