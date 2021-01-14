В Бурятии уничтожили «террористов». Видео

- В ходе проверки оценивалось состояние технических средств охраны и наблюдения объектов военной инфраструктуры и казарменно-жилого фонда, качество взаимодействия органов управления соединений с представителями других силовых структур и ведомств. Также проверяли действия личного состава по внезапным сигналам о нападении на охраняемые объекты диверсионно-террористических групп, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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В Бурятии объединения, соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) успешно выдержали проверку по противодействию террористическим угрозам.Занятия и тренировки по противодействию терроризму проводились неделю. Готовность военных гарнизонов и воинских частей оценивали представители штаба армии Восточного военного округа.На территории штаба объединения ВВО личный состав подразделения антитеррора блокировал и ликвидировал условных террористов. Военным пришлось принимать решения в экстренной обстановке.- Для военнослужащих подразделений блокирования, разведки и усиления были применены различные вводные для ориентирование в незнакомой, экстренной обстановки и правильного принятия решения в короткие сроки, - отметили представители Восточного военного округа.В ходе учебного боя часть условных террористов были уничтожены, часть взяты в плен. Помимо этого, отработаны вопросы эвакуации условно раненых.Всего в Бурятии к проверке по противодействию террористической угрозе привлекалось свыше 300 военнослужащих.Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовали значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов и дымов.