В Бурятии переменная облачность
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14-18 м/с.
Температура днём -18,-23, местами -27,-32, по Прибайкалью до -13 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -18,-20.
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
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