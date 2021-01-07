В Улан-Удэ ожидается небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии переменная облачность



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14-18 м/с.



Температура днём -18,-23, местами -27,-32, по Прибайкалью до -13 мороза.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -18,-20.



