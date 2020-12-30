В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»

Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК



В преддверии Нового года у центрального входа Восточно-Сибирского государственного института культуры в Улан-Удэ появились два праздничных объекта: шестиметровая красавица ёлка и ледяная скульптура «Бычок, играющий на хуре».



По восточному календарю белый металлический бык является символом 2021 года, что и отразил в своей работе автор – заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства, кандидат культурологи, лауреат международного конкурса ледяных скульптур в китайском Харбине А.Я. Дулгаров.



- В композиции удачно соединены и главный герой, и эмблема вуза, и национальные орнаменты. Скульптура, хоть и сделана из морозного, ледяного материала, вызывает тёплые, радостные чувства и надежду на то, что следующий год будет счастливее и удачнее уходящего. Что он пройдёт под знаком трудолюбия, надёжности и мудрости, - сообщает пресс-служба ВСГИК.

