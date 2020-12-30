Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
В преддверии Нового года у центрального входа Восточно-Сибирского государственного института культуры в Улан-Удэ появились два праздничных объекта: шестиметровая красавица ёлка и ледяная скульптура «Бычок, играющий на хуре».
По восточному календарю белый металлический бык является символом 2021 года, что и отразил в своей работе автор – заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства, кандидат культурологи, лауреат международного конкурса ледяных скульптур в китайском Харбине А.Я. Дулгаров.
- В композиции удачно соединены и главный герой, и эмблема вуза, и национальные орнаменты. Скульптура, хоть и сделана из морозного, ледяного материала, вызывает тёплые, радостные чувства и надежду на то, что следующий год будет счастливее и удачнее уходящего. Что он пройдёт под знаком трудолюбия, надёжности и мудрости, - сообщает пресс-служба ВСГИК.
В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»
Общество, Фото:
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