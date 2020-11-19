На полигонах ВВО приступили к развертыванию пунктов обогрева личного состава
В Бурятии приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих Восточного военного округа в связи с предстоящим похолоданием. Для предотвращения переохлаждения во время занятий в полевых условиях началось оборудование стационарных пунктов обогрева личного состава: вместо палаток устанавливаются металлические модули, а в некоторых подразделениях ставятся деревянные срубы.
Все стационарные пункты обогрева обеспечат необходимыми запасами топлива. Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.
Меры предприняты по приказу исполняющего обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО генерала-майора Руслана Абдулхаджиева, сообщает пресс-служба военного округа.
В Бурятии военные переходят с палаток на срубы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс выиграла десятиклассница из Нижнеудинского района
Парк в селе Баргузин открылся после капитального ремонта
В Бодайбинском районе именины отпраздновала Анна Гоголева
Они поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике
Их принесут пациентам с COVID-19 медработники и волонтёры
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки
Почве причинён ущерб на площади 4,1 га
Боролись 176 спортсменов
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии
Из них более 30 гаражей собственники убрали сами
Церемония проходит в онлайн-режиме
Нужно проголосовать за одну из пяти кличек