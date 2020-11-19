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В Бурятии военные переходят с палаток на срубы

В Бурятии военные переходят с палаток на срубы
Общество,  Фото:pixabay.com
На полигонах ВВО приступили к развертыванию пунктов обогрева личного состава

В Бурятии приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих Восточного военного округа в связи с предстоящим похолоданием. Для предотвращения переохлаждения во время занятий в полевых условиях началось оборудование стационарных пунктов обогрева личного состава: вместо палаток устанавливаются металлические модули, а в некоторых подразделениях ставятся деревянные срубы.

Все стационарные пункты обогрева обеспечат необходимыми запасами топлива. Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

Меры предприняты по приказу исполняющего обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО генерала-майора Руслана Абдулхаджиева, сообщает пресс-служба военного округа.
военнослужащие Бурятия ВВО
 
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