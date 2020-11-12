Заявки принимаются до 25 ноября
В Бурятии начался приём работ на X межрегиональный онлайн-конкурс чтецов «Четыре неба». Мероприятие посвящено 95-летию народного поэта и автора гимна республики Дамбы Жалсараева.
Конкурс состоится в дистанционном формате в следующем порядке: отправление видеозаписей до 25 ноября, просмотр конкурсных работ членами жюри с 26 ноября по 2 декабря. От участников принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек).
В конкурсе могут принять участие творческие коллективы; исполнители от образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования; обучающиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, досуговых учреждений; любители поэзии.
Участники будут бороться в номинациях «Индивидуальное исполнение» (художественное чтение стихов) и «Коллективное исполнение» (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, инсценировки из спектаклей, стихотворения).
Заявки и видеоматериалы на участие в юбилейном конкурсе чтецов «Четыре неба» принимаются в электронном виде до 25 ноября на e-mail: 03-kol@mail.ru. Телефон для справок 8-(3012) 20-44-92, 8-(9021)-61-02-77, 8-951-626-34-77. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает его пресс-служба.
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В Бурятии стартовал онлайн-конкурс чтецов «Четыре неба»
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