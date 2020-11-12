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В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни

В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
С юбилеем поздравили жителей Байкальска Екатерину и Леонида Перл

11 ноября в Иркутской области поздравления с 65-летним юбилеем совместной жизни принимали супруги Перл Леонид Абрамович и Екатерина Константиновна. Поздравить с «железной свадьбой» пришли старший инспектор отдела ЗАГС по Слюдянскому району Юлия Овчинникова совместно с представителями администрации города Байкальска.

- Своими семейными традициями Леонид Абрамович и Екатерина Константиновна привили и воспитали в детях, внуках и правнуках любовь к байкальской земле, друг к другу, научили их стремлению, упорству, красоте, умению рассудительно смотреть на жизнь, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

Супругам вручили цветы и приветственный адрес с пожеланиями здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также приглашение на празднование «благодатной свадьбы» - 70-летнего юбилея. По традиции супруги расписались в почётной книге юбиляров семейной жизни города Байкальска.
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