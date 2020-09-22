Конкурс имени Линховоина в Агинском округе проведут онлайн

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК ЗК

Мероприятие состоится в первой половине октября



В Агинском Бурятском округе продолжается приём заявок на XIII-й международный конкурс вокалистов имени Лхасарана Линховоина, который состоится с 9 по 10 октября. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции оргкомитетом решено провести мероприятие в дистанционной форме.



К участию в конкурсе допускаются самодеятельные исполнители, учащиеся, студенты вузов и ссузов, артисты театров, ансамблей и филармоний в возрасте от 15 до 35 лет по группам:

- группа «А» - самодеятельные певцы (15-17 лет);

- группа «Б» - самодеятельные певцы (18-35 лет);

- группа «В» - студенты вузов и ссузов (18-35 лет);

- группа «Г» - солисты (женщины и мужчины), профессиональные певцы театров, ансамблей, филармоний (18-35 лет).



Заявки и видеозаписи принимаются до 5 октября на электронную почту agacnt@mail.ru. С 5 по 8 октября записи исполнений разместят на официальном сайте конкурса линховоин.рф. С 9 по 10 октября члены жюри просмотрят видео и подведут итоги. Просмотр конкурсных видеоматериалов вокалистов проводится дистанционно и состоит из трёх туров.



11 октября на официальном сайте будут размещены гала-концерт лауреатов и наградные материалы. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

