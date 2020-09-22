Мероприятие состоится в первой половине октября
В Агинском Бурятском округе продолжается приём заявок на XIII-й международный конкурс вокалистов имени Лхасарана Линховоина, который состоится с 9 по 10 октября. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции оргкомитетом решено провести мероприятие в дистанционной форме.
К участию в конкурсе допускаются самодеятельные исполнители, учащиеся, студенты вузов и ссузов, артисты театров, ансамблей и филармоний в возрасте от 15 до 35 лет по группам:
- группа «А» - самодеятельные певцы (15-17 лет);
- группа «Б» - самодеятельные певцы (18-35 лет);
- группа «В» - студенты вузов и ссузов (18-35 лет);
- группа «Г» - солисты (женщины и мужчины), профессиональные певцы театров, ансамблей, филармоний (18-35 лет).
Заявки и видеозаписи принимаются до 5 октября на электронную почту agacnt@mail.ru. С 5 по 8 октября записи исполнений разместят на официальном сайте конкурса линховоин.рф. С 9 по 10 октября члены жюри просмотрят видео и подведут итоги. Просмотр конкурсных видеоматериалов вокалистов проводится дистанционно и состоит из трёх туров.
11 октября на официальном сайте будут размещены гала-концерт лауреатов и наградные материалы. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Конкурс имени Линховоина в Агинском округе проведут онлайн
Общество, Фото:
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