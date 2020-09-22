В Иркутской области осуждённые выковали «поющее дерево»

Общество, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Дерево украсило набережную Свирска



«Поющее дерево» для города Свирск изготовили осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии №19, что в посёлке Маркова Иркутского района. Металлическую скульптурную композицию выполнили на участке металлообработки колонии.



Осуждённые, участвовавшие в работах, получили благодарственные письма мэра Свирска Владимира Орноева. Вице-президент Союза кузнецов России Валерий Кондратьев вручил осуждённым письма прямо на производственном участке и поздравил с очередным хорошим делом для развития родного региона.



Скульптурная композиция установлена на набережной Свирска в прибрежном парке «Свирская ривьера». «Поющее дерево» символизирует город, ветви которого растут и наполняются жизнью. В ветреную погоду дерево издаёт мелодичные звуки.



ИК-19 является одним из крупнейших в Иркутской области производителей кованых изделий. Продукцией кузнечного цеха колонии – лавочками, фонарями, ограждениями и скульптурными композициями – украшены многие скверы в Иркутске и других городах Сибири и Дальнего Востока. Профессиональное образовательное учреждение № 305 ФСИН, действующее при колонии, является единственным в Иркутской области училищем, где можно получить профессию кузнеца ручной ковки.



За последние 10 лет более 500 человек освоили кузнечное дело во время отбывания наказания, многие из них успешно трудоустроились после освобождения в кузницах региона и за его пределами, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

