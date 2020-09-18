Скоро режиссёр фильма порадует новыми кинокартинами
Бурятская криминальная драма «Головар» набрала 15 миллионов просмотров на YouTube менее чем за два года. Радостной новостью поделился режиссёр фильма Юрий Ботоев на своей странице в Facebook.
- Наши зрители по всему миру радуют и вдохновляют нас. 15 миллионов просмотров «Головара» менее, чем за 2 года на основном канале «М55». Спасибо всем за ваше внимание к нам, - написал Юрий Ботоев.
Также он анонсировал скорый выход в кинопрокат фильма «Золото Империи» про золото Колчака и «Головар 2. Струна», съёмки которого подходят к концу.
Подписчики его страницы активно ставят «лайки» записи и поздравляют с успехом. Также они поинтересовались, закончились ли съёмки «Головар 2». «На днях заканчиваются», - пояснил режиссёр.
В «Головаре» рассказывается об успешном «нефритовом» бизнесмене, который попал в ситуацию, которая поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства.
«Человек, который, казалось бы, может купить всё, что угодно, в том, числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий. Потеряв близкого человека, он решается на отчаянный шаг...» - говорится в описании к фильму.
В съёмках приняли участие и актёры Русского драмтеатра, телеведущие и журналисты. Продюсерами выступили ресторатор Денис Гармаев, который также играет в фильме, и Алексей Смирнов.
Возрастное ограничение - 16+
Бурятский «Головар» набрал 15 миллионов просмотров
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