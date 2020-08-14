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Продолжение бурятского фильма «Головар» назвали «интригующим»

Продолжение бурятского фильма «Головар» назвали «интригующим»
Общество, 
В Сети появился фильм о фильме «Головар-2. Струна»

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Бурятии начали съёмки продолжения нашумевшего фильма «Головар». Новый фильм получил название «Головар 2. Струна», в нём благодаря особой гитаре пересекутся вселенная главного героя и вселенная певца Виктора Цоя.

Сегодня на YouTube-канале кинокомпании «Студия М55» вышел небольшой фильм о съёмках кинокартины «Головар-2. Струна». В нём раскрываются подробности сюжета продолжения криминальной драмы.

Молодой московский музыкант приезжает в Улан-Удэ, чтобы разобраться в странной истории гибели своего друга Виктора Вершинина, с которым они планировали провести музыкальный фестиваль. Неожиданно важную роль во всех событиях начинает играть раритетная гитара Виктора Цоя, на которой он играл в кочегарке «Камчатка» в Ленинграде во второй половине 80-х годов.

- У первого «Головара» не было конца, завершённости какой-то. Когда Юра (сценарист и режиссёр – прим. ред.) меня пригласил на беседу и рассказал свой план на этот фильм, мне это понравилось. Это очень интригующе. Я думаю, что те люди, которые посмотрели первого «Головара», их достаточно много, их зацепит этот второй фильм, однозначно, - рассказал исполнитель роли Головара Владимир Банчиков.

Также в основу фильма заложены понятия чести и совести, умение держать своё слово и прийти на выручку.

- Ближе ко мне, к моему восприятию, вот такие люди. Люди, которые не бояться выражать свои мысли, люди, которые могут отстаивать своё мнение. А не те, которые текут по течению. Жизнь одна и прожить её нужно, чтобы не было стыдно и совестно и, наверное, Виктор Цой своей жизнью доказал, что так можно, - рассказал автор сценария и режиссёр Юрий Ботоев.

Создатели фильма надеются, что интерес ко второй части будет не меньшим, чем к первой. К съёмкам фильма «Головар-2. Струна» привлечены актёры московских театров и других городов России. Сейчас продолжается работа над фильмом: съёмки, монтаж и озвучка.

Кроме этого, в фильме задействованы полюбившиеся актёры из бурятского фильма «Чайник» Сергей Цыренов (Штырь) и Юрий Редикальцев (Фикса)

Ожидается, что фильм выйдет на экраны весной 2021 года.


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