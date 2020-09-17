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Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ

Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Артёма Маганова
Стену могла бы украсить работа в честь гимна Бурятии

Бурятский художник Артём Маганов предлагает расписать стену отеля «Байкал Плаза». Свою работу он бы хотел посвятить гимну республики и его авторам.

- Это всё ещё рабочий макет, а не готовая картина. Но нет уже сил терпеть, и я решил приоткрыть завесу тайны. А то ведь вы там ночей не спите! Это мой макет-эскиз-разработка идеи, посвящённой гимну Бурятии и его сочинителям, которые в представлении не нуждаются. Абсолютно никто меня об этом не просил: ни родственники, ни уж тем более администрация города. Собственно, и стену я выбрал произвольно, исходя из собственной скромности, - сообщил молодой человек на своей странице в Facebook.

Также он объяснил здесь, почему он выбрал гимн и его авторов в качестве идеи рисунка.

- Просто, если бы меня спросили, чем или кем ты гордишься на своей малой родине? То я, вне сомнений, назвал бы гимн. Он красив и как музыкальное произведение, в нём есть национальная идентичность, и, самое главное, он не номенклатурный. Это песнь о любви к родине, я бы даже сказал, что он вообще о любви и о умении любить. Это прекрасный пример, чего-то великого, прекрасного и вечного, что создано нашими земляками, - заключил художник.

Справка:

Гимн Республики Бурятия — музыкально-поэтическое произведение, один из государственных символов Республики Бурятия, наряду с флагом и гербом.

Основа гимна — «Песня о родной земле», стихи Дамбы Жалсараева (перевод на русский язык Олега Дмитриева), музыка АнатолияАндреева.

Гимн принят законом РБ «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года.
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