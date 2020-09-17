Стену могла бы украсить работа в честь гимна Бурятии
Бурятский художник Артём Маганов предлагает расписать стену отеля «Байкал Плаза». Свою работу он бы хотел посвятить гимну республики и его авторам.
- Это всё ещё рабочий макет, а не готовая картина. Но нет уже сил терпеть, и я решил приоткрыть завесу тайны. А то ведь вы там ночей не спите! Это мой макет-эскиз-разработка идеи, посвящённой гимну Бурятии и его сочинителям, которые в представлении не нуждаются. Абсолютно никто меня об этом не просил: ни родственники, ни уж тем более администрация города. Собственно, и стену я выбрал произвольно, исходя из собственной скромности, - сообщил молодой человек на своей странице в Facebook.
Также он объяснил здесь, почему он выбрал гимн и его авторов в качестве идеи рисунка.
- Просто, если бы меня спросили, чем или кем ты гордишься на своей малой родине? То я, вне сомнений, назвал бы гимн. Он красив и как музыкальное произведение, в нём есть национальная идентичность, и, самое главное, он не номенклатурный. Это песнь о любви к родине, я бы даже сказал, что он вообще о любви и о умении любить. Это прекрасный пример, чего-то великого, прекрасного и вечного, что создано нашими земляками, - заключил художник.
Справка:
Гимн Республики Бурятия — музыкально-поэтическое произведение, один из государственных символов Республики Бурятия, наряду с флагом и гербом.
Основа гимна — «Песня о родной земле», стихи Дамбы Жалсараева (перевод на русский язык Олега Дмитриева), музыка АнатолияАндреева.
Гимн принят законом РБ «О Государственном гимне Республики Бурятия» от 20 апреля 1995 года.
Художник предлагает необычно расписать стену в центре Улан-Удэ
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