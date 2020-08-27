В улан-удэнской колонии устроили турнир по шашкам

Сражались более 30 осуждённых



Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ. В интеллектуальной схватке приняли участие более 30 осуждённых. Турнир проходил по олимпийской системе (навылет).



По итогам турнира призёры награждены грамотами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

