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В улан-удэнской колонии устроили турнир по шашкам

В улан-удэнской колонии устроили турнир по шашкам
Общество, 
Сражались более 30 осуждённых

Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ. В интеллектуальной схватке приняли участие более 30 осуждённых. Турнир проходил по олимпийской системе (навылет).

По итогам турнира призёры награждены грамотами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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