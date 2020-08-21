Из Бурятии в Монголию отправлено более 1,2 млн яиц

За неделю отправлено около 100 тонн животноводческой продукции



Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ с 14 по 21 августа досмотрено 154,4 тонны подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 1 209 600 штук куриных яиц и 95,4 тонны животноводческой продукции: 15 тонн свиного жира, 36 тонн охлаждённой свинины, 30 тонн готовой молочной продукции, 10 тонн мясных, 4 тонны рыбных и 0,4 тонны молочных консервов,



При внутрироссийских перевозках досмотрено 59 тонн отечественной продукции: 31 тонна свиных и 25 тонн куриных полуфабрикатов, 3 тонны свинины.



Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления.

