В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки сплавились по Уде

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Они преодолели 15 километров



В Улан-Удэ организовали сплав по реке Уда для несовершеннолетних, стоящих на учёте в уголовно-исправительной инспекции.



Перед началом сплава инструкторы центра «Байкал» рассказали и показали подросткам, как собираются катамараны и спускаются на воду.



За пять часов путешествия по воде подростки преодолели расстояние в 15 км - от села Арбижил Заиграевского района до посёлка Восточный Улан-Удэ.



- Сплав на катамаране – это настоящее испытание на выносливость и умение работать в команде. Ребята показали неплохую физическую подготовку. Каждый из них получил огромный заряд положительных эмоций и ярких впечатлений. В завершение мероприятия всем подросткам вручили именные дипломы об участии в водном сплаве, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





