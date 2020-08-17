Они преодолели 15 километров
В Улан-Удэ организовали сплав по реке Уда для несовершеннолетних, стоящих на учёте в уголовно-исправительной инспекции.
Перед началом сплава инструкторы центра «Байкал» рассказали и показали подросткам, как собираются катамараны и спускаются на воду.
За пять часов путешествия по воде подростки преодолели расстояние в 15 км - от села Арбижил Заиграевского района до посёлка Восточный Улан-Удэ.
- Сплав на катамаране – это настоящее испытание на выносливость и умение работать в команде. Ребята показали неплохую физическую подготовку. Каждый из них получил огромный заряд положительных эмоций и ярких впечатлений. В завершение мероприятия всем подросткам вручили именные дипломы об участии в водном сплаве, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки сплавились по Уде
Общество, Фото:
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