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В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки сплавились по Уде

В Улан-Удэ стоящие на учёте подростки сплавились по Уде
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они преодолели 15 километров

В Улан-Удэ организовали сплав по реке Уда для несовершеннолетних, стоящих на учёте в уголовно-исправительной инспекции.

Перед началом сплава инструкторы центра «Байкал» рассказали и показали подросткам, как собираются катамараны и спускаются на воду.

За пять часов путешествия по воде подростки преодолели расстояние в 15 км - от села Арбижил Заиграевского района до посёлка Восточный Улан-Удэ.

- Сплав на катамаране – это настоящее испытание на выносливость и умение работать в команде. Ребята показали неплохую физическую подготовку. Каждый из них получил огромный заряд положительных эмоций и ярких впечатлений. В завершение мероприятия всем подросткам вручили именные дипломы об участии в водном сплаве, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


сплав
 
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