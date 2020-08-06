Школьные музеи Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В ДФО победителем был признан музей школы №65 в Улан-Удэ, второе место – у школы-интерната села Шимки



Подведены итоги конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны, объявленный в рамках проекта «Историческая память». Работа музеев оценивалась по двум номинациям: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Конкурс проходил во всех федеральных округах, в число победителей по Дальневосточному федеральному округу вошли два школьных музея из Бурятии.



В номинации «Лучший городской музей» в Дальневосточном федеральном округе победителем признан историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г.С. Асеева школы №65 в Улан-Удэ. В номинации «Лучший сельский музей» зал боевой славы школы-интерната в селе Шимки Тункинского района Бурятии занял второе место.



Как отметила координатор проекта «Историческая память» в республике, директор национального музея Бурятии Татьяна Бороноева, конкурс проводился с целью формирования у юного поколения уважения к боевым и трудовым подвигам народов России.



- В работе школьных музеев часто участвуют ветераны, которые делятся историями и жизненным опытом со школьниками. Дети, в свою очередь, познают историю страны и учатся ответственному и бережному отношению к наследию родного края. Бурятия выигрывает в этом конкурсе уже второй раз. Горжусь нашими музеями, поздравляю улан-удэнскую школу №65 и Шимкинскую школу-интернат, – рассказала Татьяна Бороноева.



Напомним, что конкурс стартовал в феврале 2020 года и был посвящен 75-летию со дня Великой Победы. Участниками конкурса стали музеи, демонстрирующие подвиги советского народа в Великой Отечественной войне как в тылу, так и на войне. А также героизм граждан России, участвующих в военных конфликтах после Великой Отечественной войны и в борьбе с терроризмом. Конкурс проводился в два этапа – региональный и федеральный. В Бурятии было рассмотрено 18 заявок от городских музеев и 37 заявок от сельских школьных музеев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

