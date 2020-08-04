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В Улан-Удэ работают 147 дежурных групп в детсадах

В Улан-Удэ работают 147 дежурных групп в детсадах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их посещает более тысячи детей ежедневно

В столице Бурятии работают 147 дежурных групп, которые посещают более 1000 детей ежедневно. Это детские сады № 1, 3, 15, 27, 29, 35, 38, 41, 47, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 70, 71, 86, 87, 88, 95, 96, 111, 113, 161.

В дежурные группы принимают детей от 1,5 до 7 лет, которые являются воспитанниками муниципальных детских садов Улан-Удэ.

На территории детского сада родителям необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры профилактики.

Во исполнение указа главы Бурятии детские сады открываются поэтапно в соответствии с графиком. До 15 августа планируется открытие ещё восьми детских садов. После получения отрицательных результатов обследования на коронавирусную инфекцию комитет по образованию разместит наименования планируемых к открытию детских садов.

В дежурных группах соблюдаются требования санитарного законодательства, проводится «утренний фильтр», измеряется температура тела, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. 
детские сады
 
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