В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ

С ребятами занимались в рамках социального проекта «Тропою победы»



31 июля в Улан-Удэ для несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, провели занятия по сапсёрфингу. Профилактическое мероприятие прошло в рамках социального проекта «Тропою победы».



Инструкторы центра «Байкал рассказали подросткам, что такое сапсёрфинг, и показали, каким образом собирается доска на которой плавают сапсёрферы. Также они познакомили ребят с основными правилами управления доской, правилами поведения на воде. Всем участникам занятия на воде сапсёрфинга надели спасательные жилеты, объяснили ребятам, что во время заплыва необходимо чётко выполнять все указания инструктора и следовать правилам поведения на воде.



Занятие длилось около двух часов, которое включало в себя сборку и разборку доски сапсёрфинга, фотографирование. Ребята показали неплохую физическую подготовку, навыки сбора спортивной доски и сплава на доске шортборда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.

