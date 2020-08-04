С ребятами занимались в рамках социального проекта «Тропою победы»
31 июля в Улан-Удэ для несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, провели занятия по сапсёрфингу. Профилактическое мероприятие прошло в рамках социального проекта «Тропою победы».
Инструкторы центра «Байкал рассказали подросткам, что такое сапсёрфинг, и показали, каким образом собирается доска на которой плавают сапсёрферы. Также они познакомили ребят с основными правилами управления доской, правилами поведения на воде. Всем участникам занятия на воде сапсёрфинга надели спасательные жилеты, объяснили ребятам, что во время заплыва необходимо чётко выполнять все указания инструктора и следовать правилам поведения на воде.
Занятие длилось около двух часов, которое включало в себя сборку и разборку доски сапсёрфинга, фотографирование. Ребята показали неплохую физическую подготовку, навыки сбора спортивной доски и сплава на доске шортборда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.
В Советском районе Улан-Удэ подростков обучили сапсёрфингу
Общество, Фото:
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