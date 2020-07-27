Профилактические мероприятия прошли уже в нескольких районах республики
Молодёжный центр Бурятии напоминает жителям республики правила безопасности возле воды. Акция «Безопасное лето» проходит в рамках проекта «Старший брат».
Специалисты по молодёжной политике в Улан-Удэ и районах республики совместно с сотрудниками полиции и народными дружинами проводят рейды по берегам рек на несанкционированных местах отдыха жителей.
Предупреждения и специально разработанные памятки для родителей и детей уже получили отдыхающие в Улан-Удэ на берегу Селенги, в Закаменском, Хоринском, Заиграевском районах и в Селенгинском районе на Гусином озере, сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки
Общество, Фото:
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