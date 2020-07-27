Отдыхающим на берегах рек в Бурятии раздают памятки

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Профилактические мероприятия прошли уже в нескольких районах республики



Молодёжный центр Бурятии напоминает жителям республики правила безопасности возле воды. Акция «Безопасное лето» проходит в рамках проекта «Старший брат».



Специалисты по молодёжной политике в Улан-Удэ и районах республики совместно с сотрудниками полиции и народными дружинами проводят рейды по берегам рек на несанкционированных местах отдыха жителей.



Предупреждения и специально разработанные памятки для родителей и детей уже получили отдыхающие в Улан-Удэ на берегу Селенги, в Закаменском, Хоринском, Заиграевском районах и в Селенгинском районе на Гусином озере, сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.







