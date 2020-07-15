В проекте примут участие народные хоры, ансамбли и фольклорные коллективы
В Чите пройдёт XVI всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт село родное». Фестиваль будет проходить в краевой столице Забайкалья 22 и 23 октября.
В проекте примут участие любительские коллективы – победители территориальных смотров, чьё творчество направлено на сохранение исконной народной культуры и корней далёких предков. Победители будут определяться по номинациям: народные хоры (до 20 человек), ансамбли песни и танца (до 30 человек), ансамбли народной песни и фольклорные коллективы (до 12 человек), семейные ансамбли (до 8 человек).
Конкурсная программа участников должна отражать самобытное песенно-музыкальное, танцевальное искусство, а также исполнительские традиции своей местности. В программы хоров и ансамблей могут быть включены авторские сочинения в народном стиле, произведения патриотической тематики, песни времён Великой Отечественной войны. Каждый регион может представить не более одного коллектива в номинации.
Конкурсные выступления будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы, преподаватели ведущих учебных заведений России.
Приём заявок на участие прекращается за 20 дней до начала фестиваля, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
Чита примет всероссийский фестиваль-конкурс «Поёт село родное»
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