Радиоуправляемые мишени установили на полигоне в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Огонь по мишеням каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров



Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы, в ходе подготовки к летнему периоду обучения, установили на полигоне мотострелкового соединения «Бурдуны» в Кяхтинском районе Бурятии.



Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трёхуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.



Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

