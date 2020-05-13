Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников



Международная буддийская конфедерация (IBC World) и Буддийская традиционная Сангха России приглашают принять участие во Всемирной молитвенной неделе. «Международная глобальная молитвенная неделя буддистов» будет приурочена к началу священного месяца Весак и для того, чтобы помолиться о жертвах COVID-19, за Мать-Землю, а также медицинских работниках и тех, кто на переднем крае обороны отдаёт все свои силы, чтобы остановить пандемию. Все дацаны Буддийской традиционной Сангхи России и общины присоединятся к этой акции.



Мир нуждается в силе молитвы, дабы исцелить человечество не только от пандемии, но и от всего того, что приводит к заражениям, инфекциям, бедствиям, разрушению природы и страданиям всех живых существ. Международная буддийская конфедерация призывает провести в эту Всемирную молитвенную неделю специальные молитвы в дацанах, вихарах, монастырях и общинах. К ним могут присоединиться и миряне, посвящая свои индивидуальные или семейные молитвы этой благородной инициативе.



Сангха призывает вознести вместе коллективные молитвы Прибежищу и Трём Драгоценностям об исцелении нашей Матери-Земли от ран, которые мы ей нанесли. Выбор молитв или мантр, которые будут читать – за самими верующими. Это может быть ежедневная практика (уншалга, кадон) или какой-то специальный текст или мантра. Молебны можно посвятить врачам и медсёстрам, жертвам коронавируса, а также всей планете.



Чтобы буддисты всей Земли смогли увидеть, сколько человек поддержало эту инициативу, рекомендуется снять видео или фото, разместить публикации в соцсетях, отметив их специальными хэштегами #karunaforcorona #globalprayerweek #ibcworld .



Ниже приведены варианты названий тегов:

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IBC ответит на каждое сообщение с такими тегами, приложив тщательно продуманный виртуальный подарок в подтверждение вашего вклада в поддержку коллективного исцеления. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

