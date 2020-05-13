Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса

Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
Международная буддийская конфедерация (IBC World) и Буддийская традиционная Сангха России приглашают принять участие во Всемирной молитвенной неделе. «Международная глобальная молитвенная неделя буддистов» будет приурочена к началу священного месяца Весак и для того, чтобы помолиться о жертвах COVID-19, за Мать-Землю, а также медицинских работниках и тех, кто на переднем крае обороны отдаёт все свои силы, чтобы остановить пандемию. Все дацаны Буддийской традиционной Сангхи России и общины присоединятся к этой акции.
Мир нуждается в силе молитвы, дабы исцелить человечество не только от пандемии, но и от всего того, что приводит к заражениям, инфекциям, бедствиям, разрушению природы и страданиям всех живых существ. Международная буддийская конфедерация призывает провести в эту Всемирную молитвенную неделю специальные молитвы в дацанах, вихарах, монастырях и общинах. К ним могут присоединиться и миряне, посвящая свои индивидуальные или семейные молитвы этой благородной инициативе.
Сангха призывает вознести вместе коллективные молитвы Прибежищу и Трём Драгоценностям об исцелении нашей Матери-Земли от ран, которые мы ей нанесли. Выбор молитв или мантр, которые будут читать – за самими верующими. Это может быть ежедневная практика (уншалга, кадон) или какой-то специальный текст или мантра. Молебны можно посвятить врачам и медсёстрам, жертвам коронавируса, а также всей планете.
Чтобы буддисты всей Земли смогли увидеть, сколько человек поддержало эту инициативу, рекомендуется снять видео или фото, разместить публикации в соцсетях, отметив их специальными хэштегами #karunaforcorona #globalprayerweek #ibcworld .
Ниже приведены варианты названий тегов:
#iprayforcoronavictims #молюсьожертвахкоронавируса
#iprayforcoronawarrior #молюсьзагероевсражающихсяскоронавирусом
#iprayfordoctorsnurses #молюсьзадокторовимедсестёр
#iprayforhealthworkers #молюсьзаработниковздравохранения
#iprayforfirstresponders #молюсьзаработниковслужбэкстреннойпомощи
#iprayformymotherearth #молюсьзанашупланету
IBC ответит на каждое сообщение с такими тегами, приложив тщательно продуманный виртуальный подарок в подтверждение вашего вклада в поддержку коллективного исцеления. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Буддистов России призывают помолиться о жертвах коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экзамены для девятого класса и вовсе отменили
Темой акции станет 75-летие Победы
67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
Также молитвы вознесут за Мать-Землю и медицинских работников
Техосмотр пройдёт 20 мая
В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают горячую воду после опрессовки
Получить отсрочку можно по всем видам займов – от потребительских кредитов до автокредитов и кредитных карт
Планируется, что до конца года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота
Однако посетителям нужно соблюдать дистанцию и масочный режим
На улицы Улан-Удэ выходит всё больше маршруток
Скончалось более двух тысяч человек
С 1 июня в Улан-Удэ начнутся работы по устройству газонов на общей площади 10 тысяч кв. м
Песня исполнена под звучание ятага
15,4% населения Бурятии задумывается о покупке специальной страховки
В двух посёлках нет пожарно-химических станций 2 типа