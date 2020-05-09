Байкал вошёл в пятёрку лучших направлений для отдыха с детьми

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавил Крым



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к международному дню семей, отмечаемому 15 мая, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего отдыхать с семьей.



Больше половины опрошенных (57,89%) отметили, что им комфортно отдыхать с семьей в Крыму. Еще 23,68% семейных туристов выбирают для отдыха с детьми курорты Краснодарского края.



По данным опроса Tvil.ru, туристы реже ездят с семьей отдыхать в Абхазию (8,95%), на Кавказские Минеральные Воды (2,63%), на озеро Байкал (2,11%), в Ленинградскую область (1,58), а также в Алтайский край, Башкирию и Калининградскую область (по 1,05%).



Девять направлений для отдыха с семьей:



1. Крым, 57,89%

2. Краснодарский край, 23,68%

3. Абхазия, 8,95%

4. Кавказские Минеральные Воды, 2,63%

5. Байкал, 2,11%

6. Ленинградская область, 1,58

7-8-9. Алтайский край, Башкирия и Калининградская область, 1,05%



