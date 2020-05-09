Рейтинг возглавил Крым
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к международному дню семей, отмечаемому 15 мая, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего отдыхать с семьей.
Больше половины опрошенных (57,89%) отметили, что им комфортно отдыхать с семьей в Крыму. Еще 23,68% семейных туристов выбирают для отдыха с детьми курорты Краснодарского края.
По данным опроса Tvil.ru, туристы реже ездят с семьей отдыхать в Абхазию (8,95%), на Кавказские Минеральные Воды (2,63%), на озеро Байкал (2,11%), в Ленинградскую область (1,58), а также в Алтайский край, Башкирию и Калининградскую область (по 1,05%).
Девять направлений для отдыха с семьей:
1. Крым, 57,89%
2. Краснодарский край, 23,68%
3. Абхазия, 8,95%
4. Кавказские Минеральные Воды, 2,63%
5. Байкал, 2,11%
6. Ленинградская область, 1,58
7-8-9. Алтайский край, Башкирия и Калининградская область, 1,05%
Байкал вошёл в пятёрку лучших направлений для отдыха с детьми
Общество, Фото:
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