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Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи

Студенты Бурятии защитят дипломы по видеосвязи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Студенты в республике завершат учёбу по графику, но с некоторыми особенностями

Сроки завершения учебного года в ССУЗах и ВУЗах остаются прежними в соответствии с учебными планами, сообщили сегодня в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Согласно плану, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация проводится с 15 по 25 июня. После сдачи экзаменов студенты выходят на каникулы.

Защита выпускных работ в ВУЗах и ССУЗах допускается в режиме видеоконференцсвязи.

Как пройдёт вручение дипломов, покажет текущая эпидемиологическая ситуация.

Так, в учреждениях среднего профессионального образования диплом будут выдавать по очереди, единовременно будут присутствовать не более пяти выпускников.

- Дистанционное обучение в университетах и учреждениях среднего профессионального образования в целом проходит без сбоев, - отметили в минобрнауки Бурятии.

Всего в ВУЗах республики учится свыше 19 тысяч студентов, а в учреждениях среднего профессионального образования – 17 тысяч.

Накануне стало известно, что учебный год в школах Бурятии завершится досрочно. Ученики с 1 по 8 классы закончат учебный год до 15/16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. Учащиеся 10 классов завершат учебный год не позднее 25 мая соответственно. Девятиклассники и выпускники завершат учебу до 5 июня.
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