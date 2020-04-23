Бурятия не попала в число регионов, где жители чаще всего гибнут в ЧС

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В список попали соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край



Чаще всего жертвами чрезвычайных ситуаций становятся жители Московской области — там в результате подобных происшествий в 2019 году скончались 74 человека. За этим регионом по показателю следуют Краснодарский (35) и Забайкальский (31) края. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на информацию МЧС России.



Чуть меньше смертей такого рода зарегистрировано в Красноярском крае (30 человек) и в Иркутской области (30).



- Реже всего в результате чрезвычайных ситуаций гибнут люди в Курганской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане и Вологодской области. В каждом из этих субъектов в прошлом году от подобных случаев ушло из жизни по одному человеку, - говорится в материале NEWS.ru.



Что касается Бурятии, то, согласно предоставленным данным, в республике в ЧС погибли 2 человека.



Стоит отметить, что число погибших в результате ЧС по России снизилось: с 717 человек в 2018 году до 532 в 2019-м.

