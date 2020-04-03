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В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру

В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также дезинфицирующими средствами обрабатывается техника и помещения

Во всех подразделениях МЧС России введён режим строго соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ввиду того, что пожарно-спасательные части и органы управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, особое внимание уделяется санитарной обработке зданий и помещений.

Чтобы не допустить распространения вирусных инфекций в подразделениях, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами в местах постоянной дислокации. Организована дезинфекция территорий и спецтехники. В этом задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты спасательных воинских формирований и специализированных пожарно-спасательных частей МЧС.

Специалисты медико-психологического обеспечения проводят контроль заступающего на дежурство и службу личного состава на контрольно-пропускных пунктах. У каждого сотрудника измеряют температуру. В случае, если температура тела выше нормы или имеются признаки недомогания или заболевания, пожарных и спасателей направляют в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Организована ежедневная сдача анализов дежурной смен Центров управления в кризисных ситуациях и личного состава территориальных органов МЧС, а также пожарно-спасательных подразделений экспресс-тестов на коронавирус. 
МЧС коронавирус
 
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