В дело вмешалась прокуратура
Как выявила прокурорская проверка, Закаменское районное управление образования нарушало трудовое законодательство.
Установлено, что за январь 2020 года учреждение не выплатило заработную плату 67 работникам трёх образовательных организаций на сумму 843 тысячи рублей.
Начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, в отношении руководителя возбуждено административное производство за совершение административного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками образования погашена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам образовательных организаций задолжали 843 тыс. рублей
Общество, Фото:
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