В его машине нашли четыре мешка и пакет с наркотиком
В Кяхтинском районе Бурятии ночью 17 марта сотрудники пограничного управления ФСБ по Бурятии в двух километрах от села Усть-Дунгуй задержали подозреваемого в наркопреступлении. Из салона машины изъяли четыре мешка и пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – более 23 килограммов марихуаны.
Кроме того, у 47-летнего забайкальца установлен факт потребления запрещенного вещества. Мужчина привлечён к административной ответственности за незаконное употребление запрещенных веществ.
Мужчина пояснил, что наркотическое средство он заготовил для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны
Общество, Фото:
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