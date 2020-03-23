В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны

В его машине нашли четыре мешка и пакет с наркотиком



В Кяхтинском районе Бурятии ночью 17 марта сотрудники пограничного управления ФСБ по Бурятии в двух километрах от села Усть-Дунгуй задержали подозреваемого в наркопреступлении. Из салона машины изъяли четыре мешка и пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – более 23 килограммов марихуаны.



Кроме того, у 47-летнего забайкальца установлен факт потребления запрещенного вещества. Мужчина привлечён к административной ответственности за незаконное употребление запрещенных веществ.



Мужчина пояснил, что наркотическое средство он заготовил для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

