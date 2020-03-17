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До конца четверти школы Бурятии не переводят на дистанционное обучение

До конца четверти школы Бурятии не переводят на дистанционное обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дальнейшие варианты обучения будут рассматриваться по ситуации

Показаний переводить образовательные организации республики на дистанционное обучение или закрывать на карантин сейчас нет. Об этом сообщил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

В прошедшие выходные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно перейти на дистанционное обучение. Однако такой необходимости сегодня в Бурятии нет. По данным на 16 марта в Бурятии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

- На сегодня перевод школ республики на дистанционное обучение является не совсем целесообразным, поскольку эпидемический порог у нас по всем видам ОРВИ и гриппа практически в два раза ниже среднего. По коронавирусу также не выявлено ни одного заболевшего на территории Бурятии, - прокомментировал министр.

Почти у всех школ республики эта неделя обучения – последняя перед весенними каникулами. Они начинаются с 21 марта и продлятся до 29 марта. Во время каникул министерство совместно с Роспотребнадзором будет проводить мониторинг заболеваемости, и в зависимости от него будут приниматься дальнейшие решения.

- Опыт дистанционного обучения у нас есть - не так давно в течение двух недель ребята фактически находились на домашнем обучении. Как показала практика, дети дисциплинированы, выполняют домашние задания, читают необходимую литературу, учебниками обеспечены на 100 процентов. Поэтому в этом отношении проблемы нет. Главное, чтобы все были здоровы, - подытожил Баир Жалсанов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале школы Улан-Удэ были закрыты на карантин. Тогда же были отменены все массовые мероприятия с участием детей. Накануне в Бурятии вновь ввели запрет на проведение массовых мероприятий – в Улан-Удэ с числом участников свыше 750 человек, в районах – более 250.

На сегодня в мире число заболевших коронавирусом составляет 181 874 человек, погибших – 7 126, выздоровевших – их 77 940.


школы коронавирус
 
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