До конца четверти школы Бурятии не переводят на дистанционное обучение

Дальнейшие варианты обучения будут рассматриваться по ситуации
Показаний переводить образовательные организации республики на дистанционное обучение или закрывать на карантин сейчас нет. Об этом сообщил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.
В прошедшие выходные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно перейти на дистанционное обучение. Однако такой необходимости сегодня в Бурятии нет. По данным на 16 марта в Бурятии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
- На сегодня перевод школ республики на дистанционное обучение является не совсем целесообразным, поскольку эпидемический порог у нас по всем видам ОРВИ и гриппа практически в два раза ниже среднего. По коронавирусу также не выявлено ни одного заболевшего на территории Бурятии, - прокомментировал министр.
Почти у всех школ республики эта неделя обучения – последняя перед весенними каникулами. Они начинаются с 21 марта и продлятся до 29 марта. Во время каникул министерство совместно с Роспотребнадзором будет проводить мониторинг заболеваемости, и в зависимости от него будут приниматься дальнейшие решения.
- Опыт дистанционного обучения у нас есть - не так давно в течение двух недель ребята фактически находились на домашнем обучении. Как показала практика, дети дисциплинированы, выполняют домашние задания, читают необходимую литературу, учебниками обеспечены на 100 процентов. Поэтому в этом отношении проблемы нет. Главное, чтобы все были здоровы, - подытожил Баир Жалсанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале школы Улан-Удэ были закрыты на карантин. Тогда же были отменены все массовые мероприятия с участием детей. Накануне в Бурятии вновь ввели запрет на проведение массовых мероприятий – в Улан-Удэ с числом участников свыше 750 человек, в районах – более 250.
На сегодня в мире число заболевших коронавирусом составляет 181 874 человек, погибших – 7 126, выздоровевших – их 77 940.
До конца четверти школы Бурятии не переводят на дистанционное обучение
Общество, Фото:
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