В школах Улан-Удэ с 26 февраля возобновляется учебный процесс
В Улан-Удэ отменили карантин, введённый в школах из роста заболеваемости ОРВИ. С 26 февраля школьники выходят на занятия. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- По результатам еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ в возрастной группе от 7 до 14 лет наблюдается снижение заболеваемости. Если сравнивать показатели за шестую неделю (с 3 по 9 февраля) с показателем восьмой недели (с 17 по 23 февраля), то заболеваемость снизилась в 2,5 раза. То есть принятые карантинные и другие меры дали хороший эффект. На основании данных мониторинга принято решение о возобновлении учебного процесса в школах Улан-Удэ с 26 февраля, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия для детей и с участием детей. В организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.
В целом по Бурятии ситуация с ОРВИ стабильная, заболеваемость ниже эпидпорога на 32%.
Как сообщал «Байкал-Daily», карантин для школ Улан-Удэ начался с 10 февраля.
Снова в школу: В Улан-Удэ отменили карантин
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