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ПАО «Бурятзолото» объявило конкурс с бюджетом в миллион рублей

ПАО «Бурятзолото» объявило конкурс с бюджетом в миллион рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до конца апреля

ПАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая компания Бурятии, объявляет приём заявок на конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее» в Муйском и Окинском районах республики. Общий бюджет конкурсов составляет 1 млн рублей.

Цель проекта «Добывая лучшее будущее» - поддержка инициатив граждан и организаций в решении социально значимых проблем своих территорий. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальные органы самоуправления, СМИ, учреждения образования и культуры, инициативные группы и другие объединения. Проекты могут быть направлены на поддержку детей, возрождение забытых ремёсел и традиций, благоустройство территорий, решение экологических проблем и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В этом году ежегодный конкурс социально значимых проектов обрёл своё название «Добывая лучшее будущее». Его выбрали наши сотрудники. Оно в полной мере отражает стремление компании в улучшении качества жизни и решении социальных проблем на территории присутствия. Мы надеемся, что жители Муйского и Окинского районов Бурятии так же, как и прежде, примут активное участие в конкурсе, представят интересные проекты, а грантовые средства помогут в их реализации, - сказал заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.

Конкурс «Добывая лучшее будущее» проводит ПАО «Бурятзолото» совместно с администрациями Окинского и Муйского районов Бурятии. Оператором конкурса выступает региональная общественная организация развития гражданских инициатив «Клуб «Фирн».

Грантовый конкурс «Бурятзолото» проходит в Муйском и Окинском районах уже шестой год. За предыдущие пять лет организаторы получили 202 заявки. Из них грантовую поддержку получили 85 проектов на общую сумму 4,5 млн рублей. На выделенные средства жители районов улучшили социальную инфраструктуру, закупили оборудование для образовательных учреждений, провели экологические акции, реализовали программы дополнительного образования и другие социальные проекты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 апреля 2020 года. Победителей в июне 2020 года определит экспертная комиссия. Проекты, получившие грантовую поддержку, будут реализованы в период с 25 мая по 31 октября 2020 года. С полными текстами Положений о проведении конкурсов, формой заявки и составом экспертной комиссии можно ознакомиться:

в администрации Окинского района - каб. № 19;
в администрации Муйского района - каб. №26;
на сайтах: www.okarb.ru, www.admmsk.ru и http://buryatzoloto.ru/.

Справки по телефону для участников: 8 (3012) 64-86-54, e-mail: elena-ilyina@mail.ru.

конкурс Бурятзолото
 
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