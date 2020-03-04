«Это самое удачное время на Байкале», - отметила телеведущая
Телеведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская отдохнёт 8 марта с детьми на Байкале. Об этом телеведущая рассказала во время съёмок программы «Прогнозик погодки», который выходит на телеканале «Супер».
Героем программы стал младший сын Барановской и футболиста Андрея Аршавина, семилетний Арсений. В роли маленького телесиноптика он выступил уже второй раз.
По словам Юлии, второй раз Арсений волновался перед камерой даже больше, чем в первый.
- Чем старше становится Арсений, тем больше он начинает волноваться в таких моментах. Потихоньку уходит эта детская непосредственность, он начинает думать о том, как выглядит, что отвечает, взвешивает слова. В этот раз он нервничал сильно, я это поняла, потому что он даже не рассказал про своих змей, а про них он может говорить бесконечно! Промолчал и про то, что на 8 марта мы едем на Байкал. Это самое удачное время на Байкале, там поднимаются ветра, сдувает снег со льда и можно рассмотреть всю эту красоту, - сказала Барановская.
Телеведущая призналась, что 8 марта является для неё самым нелюбимым праздником.
- Меня раздражает эта обязаловка, которая происходит в этот день. Мои близкие знают, что лучше меня с этим праздником не поздравлять, - прокомментировала Барановская.
Юлия Барановская проведёт 8 марта на Байкале
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