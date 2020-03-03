Школьников в Бурятии учили надевать противогазы

В районах Бурятии провели уроки безопасности жизнедеятельности
В Бурятии 2 марта в рамках всемирного дня гражданской обороны в образовательных учреждениях республики прошли уроки безопасности жизнедеятельности. Работники государственной противопожарной службы провели 114 занятий во всех районах Бурятии.
Учащимся рассказали о понятии гражданской обороны, ее основных задачах, ознакомили с историей ее становления и развития. В ходе уроков с детьми отработали действия по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в экстренных ситуациях и оказанию первой помощи.
Помимо этого, детям показали видеоролики на темы гражданской обороны, правил поведения при чрезвычайных ситуациях различного характера. Также школьников обучили правилам поведения при пожаре как в быту, так и в учебном заведении, напомнили правила пожарной безопасности и, конечно, номер вызова пожарной охраны «101».
Всего за минувший день на уроках безопасности правилам безопасности жизнедеятельности было обучено 5143 человек, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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